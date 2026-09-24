Kushinagar News: भक्त की पुकार सुनते हैं भगवान

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कथा वाचक पंडित विनय राघव दास महाराज ने कहा कि एक ही परिवार में पिता ने भगवान को शत्रु भाव से याद किया, जबकि पुत्र ने उन्हें अपने स्वामी के रूप में स्वीकार किया। भगवान ने दोनों को उनके भाव के अनुसार दर्शन दिए। अनन्य भाव से भगवान का भजन करने वाले भक्तों को प्रभु किसी न किसी रूप में दर्शन अवश्य देते हैं। कथा के दौरान जड़ भरत प्रसंग, अजामिल प्रसंग, राजा बलि के आत्मसमर्पण, मत्स्य अवतार, समुद्र मंथन और मोहिनी अवतार सहित अनेक पौराणिक प्रसंगों का विस्तार से वर्णन किया गया। कथा व्यास ने इन प्रसंगों के माध्यम से श्रद्धालुओं को भक्ति, समर्पण और भगवान के प्रति अटूट विश्वास का संदेश दिया। उन्होंने भगवान श्रीकृष्ण के जन्म की कथा का विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया। श्रीकृष्ण जन्म का प्रसंग आते ही पूरा कथा पंडाल मंगलमय स्वरों और जयकारों से गूंज उठा।इस दौरान व्यापार मंडल चौराहा खास के अध्यक्ष विकास पांडेय, पूर्व प्रधानाचार्य तुला नारायण राय, प्रधानाचार्य अनिल सिंह, केन यूनियन सेवरही के डायरेक्टर सत्येंद्र शुक्ला, देवेंद्र सिंह, अभय सिंह आदि मौजूद रहे।