Kushinagar News: बुजुर्ग महिला की फावड़े से काटकर हत्या, गांव में दहशत का माहौल

{"_id":"62848493e099a556a53e8873","slug":"elderly-woman-murdered-with-a-shovel-in-kushinagar","type":"story","status":"publish","title_hn":"Kushinagar News: बुजुर्ग महिला की फावड़े से काटकर हत्या, गांव में दहशत का माहौल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर। Published by: vivek shukla Updated Wed, 18 May 2022 11:01 AM IST