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कौशाम्बी : अजगर को बचाने पहुंचे युवक को अजगर ने ही डसा, हालत गंभीर होने पर जिला चिकित्सालय रेफर

Thu, 03 Sep 2026 07:21 PM IST
विनोद सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांंबी
संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांंबी Published by: विनोद सिंह Updated Thu, 03 Sep 2026 07:21 PM IST
सार

संदीपन घाट थाना क्षेत्र के मूरतगंज-पल्हना घाट मार्ग पर पहलवान बाबा के पास बृहस्पतिवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया, जब एक बेजुबान अजगर की जान बचाने पहुंचे जेपी सिंह पटेल को अजगर ने काट लिया।

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young man who went to rescue a python was bitten by the snake itself; he has been referred to the district
कौशाम्बी में खेत में देखा गया विशाल अजगर। - फोटो : संवाद

विस्तार
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संदीपन घाट थाना क्षेत्र के मूरतगंज-पल्हना घाट मार्ग पर पहलवान बाबा के पास बृहस्पतिवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया, जब एक बेजुबान अजगर की जान बचाने पहुंचे जेपी सिंह पटेल को अजगर ने काट लिया। अजगर के हमले में जेपी सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। मुजाहिदपुर निवासी अपना दल के जिला महासचिव समुंदर सिंह पटेल के बड़े भाई जेपी सिंह पटेल सुबह अपने खेत गये थे, तभी देखा कि खेत में लगे जाल में एक अजगर फंसा हुआ है। वह अजगर की जान बचाने के प्रयास करने लगे, तभी अजगर ने उनपर हमला बोल दिया और उनके हाथ में काट लिया। 

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अजगर के काटने की सूचना मिलते ही उनके छोटे भाई समुंदर सिंह पटेल तत्काल मौके पर पहुंचे और गंभीर हालत में जेपी सिंह पटेल को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मूरतगंज लेकर गए। वहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर देखते हुए उन्हें मंझनपुर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया । फिलहाल जेपी सिंह की हालत गंभीर बताई जा रही है और उनका उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है। जानकारी मिलने पर वन विभाग के लोग पहुंच गए। 

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