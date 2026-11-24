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हालांकि सूखे मेवों की बढ़ी कीमतें ग्राहकों के बजट पर भारी पड़ रही हैं। इसके चलते लोग जरूरत के मुताबिक कम मात्रा में खरीदारी कर रहे हैं। गुवारा तैयबपुर के डॉ. सुभाष विश्वकर्मा ने बताया कि सर्दियों में परिवार के खानपान में बादाम और अखरोट शामिल करते हैं। लेकिन इस बार कीमतें अधिक होने से खरीदारी सीमित रखनी पड़ रही है। करारी की श्वेता केसरवानी ने बताया कि बच्चों के लिए दूध के साथ बादाम और किशमिश खरीदती हैं। भैला मकदूमपुर के गुलाब यादव ने बताया कि खरीदारी से पहले अलग-अलग दुकानों पर भाव की जानकारी लेते हैं। किराना व्यवसायी राजेश ने बताया कि ठंड बढ़ने के साथ सूखे मेवों की मांग में तेजी आई है। ओम प्रकाश केसरवानी के मुताबिक ग्राहक गुणवत्ता और कीमत का मिलान कर खरीदारी कर रहे हैं।काजू 800-1100बादाम 700-1000छुहारा 250-350किशमिश 350-600चिरौंजी 2000-2400अखरोट 650-1000पिस्ता 1200-1600मखाना 900-1300अंजीर 1000-1500गरी गोला 250-400