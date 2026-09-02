Kaushambi News: विद्यार्थियों ने ग्रहण की अभाविप की सदस्यता

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जिला संयोजक सुशील कुमार सोनकर ने कहा कि परिषद अपने स्थापना काल से ही छात्र हित, राष्ट्र हित और समाज हित के लिए कार्य कर रहा है। संगठन राष्ट्र पुनर्निर्माण की भावना के साथ शैक्षणिक परिसरों में पहुंचकर विद्यार्थियों को अपने साथ जोड़ रहा है। इस दौरान चायल तहसील संयोजक प्रशांत पांडेय, नगर मंत्री दीपक राजपूत, सह मंत्री अविरल मौर्य, सौरभ मौर्य, शांतनु, शौर्य मौजूद रहे।

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अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) की ओर से मंगलवार को चायल तहसील के तिल्हापुर मोड़ स्थित कॉलेज और ओसा स्थित निजी कॉलेज में सदस्यता अभियान चलाया गया। इस दौरान कई विद्यार्थियों ने अभाविप की सदस्यता ग्रहण की।