कौशांबी धमाका: पीएम मोदी और राष्ट्रपति मुर्मू हादसे से दुखी, पीड़ित परिजनों से संवेदना; आर्थिक मदद का एलान

प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मुर्मू ने कौशांबी पटाखा फैक्टरी में हुए धामके में मारे गए लोगों को लेकर दुख व्यक्त करते हुए परिजनों से संवेदना जताई है। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से पीड़ित परिवारों के लिए आर्थिक सहायता की घोषणा की गई है।

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को उत्तर प्रदेश में एक पटाखा फैक्ट्री में हुए धमाके में लोगों की मौत पर दुख जताया और हर मृतक के परिवार को 2 लाख रुपये और घायलों को 50,000 रुपये की मदद देने का एलान किया।कल दोपहर कौशांबी जिले में एक पटाखा फैक्ट्री में जबरदस्त धमाका हुआ, जिससे फैक्टरी की इमारत और छह अन्य घर तबाह हो गए। इस हादसे में आठ बच्चों समेत 11 लोगों की मौत हो गई और पांच लोग घायल हो गए। मलबे के नीचे कई लोगों के दबे होने की आशंका है और बड़े पैमाने पर बचाव अभियान चलाया जा रहा है।पीएम मोदी ने X पर एक पोस्ट में कहा कि उत्तर प्रदेश के कौशांबी में पटाखा फैक्टरी हुए हादसे में लोगों की मौत से बहुत दुख हुआ है। दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ हैं। घायल लोग जल्द ठीक हों।उन्होंने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से हर मृतक के परिवार को 2 लाख रुपये और घायलों को 50,000 रुपये की मदद देने का भी एलान किया।राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार को कहा कि उत्तर प्रदेश में एक पटाखा फैक्टरी में हुए जबरदस्त धमाके में लोगों की मौत बेहद दुखद हैं। उन्होंने पीड़ित परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की।अधिकारियों ने बताया कि सोमवार दोपहर उत्तर प्रदेश के कौशांबी ज़िले में एक पटाखा फैक्ट्री की इमारत और छह अन्य घरों के ज़बरदस्त धमाके में नष्ट हो जाने से आठ बच्चों समेत ग्यारह लोगों की मौत हो गई और पांच लोग घायल हो गए। फैक्ट्री का लाइसेंस 2024 में रद्द कर दिया गया था।राष्ट्रपति ने X पर हिंदी में एक पोस्ट में कहा कि उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले में हुई दुर्घटना में लोगों की मौत की खबर बेहद दुखद है। मैं इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में जान गंवाने वालों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करती हूं। मैं घायलों के जल्द ठीक होने की कामना करती हूं।मलबे के नीचे कई लोगों के दबे होने की आशंका थी और बड़े पैमाने पर बचाव अभियान चलाया जा रहा था। पुलिस ने बताया कि नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स (NDRF), स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स (SDRF), पुलिस, फायर ब्रिगेड और वायु सेना के जवान मौके पर मौजूद थे।