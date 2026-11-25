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गंगा स्नान के बाद श्रद्धालुओं ने मां शीतला के दरबार में मत्था टेका। मंदिर परिसर में सुबह से ही दर्शन-पूजन के लिए लंबी कतार लगी रहीं। भक्तों ने नारियल, चुनरी और प्रसाद चढ़ाकर विधि-विधान से पूजन किया। साथ ही परिवार की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की। दूरदराज के क्षेत्रों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे।सुरक्षा के लिए किए इंतजामधार्मिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान, दान और दीपदान का विशेष महत्व है। इसी दिन भगवान शिव की ओर से त्रिपुरासुर का वध किए जाने की मान्यता के चलते देव दीपावली भी मनाई जाती है। घाटों और मंदिर परिसर में उमड़ी भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन मुस्तैद रहा। प्रमुख घाटों, मंदिर परिसर और मार्गों पर पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई थी। भीड़ नियंत्रण और यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए जगह-जगह बैरिकेडिंग भी कराई गई, जिससे श्रद्धालुओं को स्नान और दर्शन-पूजन में परेशानी न हो।