Kaushambi News: कार्तिक पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी
संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी Updated Wed, 25 Nov 2026 12:42 AM IST
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कार्तिक पूर्णिमा पर मंगलवार को कड़ा के गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। कुबरी घाट, कालेश्वर घाट समेत अन्य स्नान घाटों पर भोर से ही श्रद्धालुओं की भीड़ जुटने लगी। हर-हर गंगे के जयघोष के बीच लोगों ने गंगा में स्नान कर जरूरतमंदों को दान दिया।
गंगा स्नान के बाद श्रद्धालुओं ने मां शीतला के दरबार में मत्था टेका। मंदिर परिसर में सुबह से ही दर्शन-पूजन के लिए लंबी कतार लगी रहीं। भक्तों ने नारियल, चुनरी और प्रसाद चढ़ाकर विधि-विधान से पूजन किया। साथ ही परिवार की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की। दूरदराज के क्षेत्रों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे।
सुरक्षा के लिए किए इंतजाम
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान, दान और दीपदान का विशेष महत्व है। इसी दिन भगवान शिव की ओर से त्रिपुरासुर का वध किए जाने की मान्यता के चलते देव दीपावली भी मनाई जाती है। घाटों और मंदिर परिसर में उमड़ी भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन मुस्तैद रहा। प्रमुख घाटों, मंदिर परिसर और मार्गों पर पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई थी। भीड़ नियंत्रण और यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए जगह-जगह बैरिकेडिंग भी कराई गई, जिससे श्रद्धालुओं को स्नान और दर्शन-पूजन में परेशानी न हो।
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गंगा स्नान के बाद श्रद्धालुओं ने मां शीतला के दरबार में मत्था टेका। मंदिर परिसर में सुबह से ही दर्शन-पूजन के लिए लंबी कतार लगी रहीं। भक्तों ने नारियल, चुनरी और प्रसाद चढ़ाकर विधि-विधान से पूजन किया। साथ ही परिवार की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की। दूरदराज के क्षेत्रों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे।
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सुरक्षा के लिए किए इंतजाम
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान, दान और दीपदान का विशेष महत्व है। इसी दिन भगवान शिव की ओर से त्रिपुरासुर का वध किए जाने की मान्यता के चलते देव दीपावली भी मनाई जाती है। घाटों और मंदिर परिसर में उमड़ी भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन मुस्तैद रहा। प्रमुख घाटों, मंदिर परिसर और मार्गों पर पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई थी। भीड़ नियंत्रण और यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए जगह-जगह बैरिकेडिंग भी कराई गई, जिससे श्रद्धालुओं को स्नान और दर्शन-पूजन में परेशानी न हो।
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