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सिंह ने जनपद की जलवायु और कृषि परिस्थितियों के अनुसार किस्मों के चयन का सुझाव दिया। किसान खेत की स्थिति, बोआई के समय और सिंचाई की उपलब्धता के आधार पर इनका चुनाव कर सकते हैं। उन्होंने डीबीडब्ल्यू-187 प्रजाति को एक उन्नत विकल्प बताया।उन्होंने बताया कि यह किस्म लगभग 120 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। इसमें करीब 77 दिनों में बालियां निकल आती हैं। यह पीला रतुआ, भूरा रतुआ और पत्ती झुलसा रोग के प्रति प्रतिरोधी है। डीबीडब्ल्यू-187 में 11.4 फीसदी प्रोटीन और करीब 43.1 पीपीएम आयरन पाया जाता है। इसकी औसत पैदावार 48.8 से 61.2 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक हो सकती है।बेहतर उत्पादन के लिए अन्य सुझाववैज्ञानिक ने किसानों को बुआई से पहले मिट्टी की जांच कराने की सलाह दी। मृदा स्वास्थ्य कार्ड के अनुसार नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश का प्रयोग करना चाहिए। जिंक और सल्फर की कमी होने पर उचित मात्रा में उपयोग करने का भी सुझाव दिया गया। समय पर सिंचाई करना और खरपतवारों को नियंत्रित करना भी महत्वपूर्ण है। इन वैज्ञानिक तरीकों से किसान अपनी उपज और आय दोनों बढ़ा सकते हैं।