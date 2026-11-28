विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

वहीं, कानपुर से वाया भरवारी होकर प्रयागराज, वाराणसी और गया बिहार जाने वाली संगम एक्सप्रेस 10 मिनट देरी से स्टेशन पहुंची। गोविंदपुरी से प्रयागराज जाने वाली साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन सुबह 6:43 बजे के निर्धारित समय के बजाय 9:53 बजे पहुंची। इस ट्रेन को 3 घंटे 10 मिनट की देरी हुई।वहीं, प्रयागराज स्पेशल ट्रेन सुबह 8:08 बजे के बजाय 11:08 बजे भरवारी पहुंची। यह ट्रेन भी तीन घंटे विलंब से चली। चित्रकूट-कर्वी इंटरसिटी एक्सप्रेस भी 16 मिनट की देरी से स्टेशन पहुंची। ट्रेनों के विलंब से पहुंचने के कारण यात्रियों को स्टेशन पर काफी देर तक इंतजार करना पड़ा। सुबह के समय अपने गंतव्य तक पहुंचने की जल्दबाजी में निकले यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। एनसीआर के जनसंपर्क अधिकारी अमित सिंह के मुताबिक कोहरा ट्रेनों की राह में बाधा बन रहा है। ट्रेनें समय पर चलें, इसका पूरा ध्यान है।