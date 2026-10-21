फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kasganj News ›   Youth arrested at railway station with two stolen mobile phones

Kasganj News: रेलवे स्टेशन पर चोरी के दो मोबाइल के साथ युवक गिरफ्तार

Wed, 21 Oct 2026 11:48 PM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Wed, 21 Oct 2026 11:48 PM IST
विज्ञापन
Youth arrested at railway station with two stolen mobile phones
फोटो32कासगंज जीआरपी ने गिरफ्तार किया मोबाइल चोरी का आरोपी। संवाद
कासगंज। राजकीय रेलवे पुलिस ने बुधवार को रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर एक पर चेकिंग के दौरान चोरी के दो मोबाइल के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया। आरोपी फिरोजाबाद जिले का रहने वाला है। उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर उसे न्यायालय में पेश किया है।
विज्ञापन

थानाध्यक्ष कोमल कुंतल ने बताया कि पुलिस टीम 21 अक्तूबर को कासगंज रेलवे स्टेशन पर चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान दोपहर 1:20 बजे प्लेटफाॅर्म नंबर एक पर मथुरा छोर से आरोपी को गिरफ्तार किया गया। उसके कब्जे से विभिन्न स्थानों से चोरी किए गए दोनों मोबाइल बरामद हुए हैं।
विज्ञापन

आरोपी की पहचान अवनीश उर्फ कंचन (20) निवासी गांव कुढ़ी, थाना खैरगढ़, जिला फिरोजाबाद के रूप में हुई है। उसके पास से बरामद मोबाइल की कीमत 20 हजार रुपये है। थानाध्यक्ष ने बताया कि आरोपी के खिलाफ पहले भी मोबाइल चोरी के मामले दर्ज हैं। वह थाना शिकोहाबाद, जिला फिरोजाबाद में दर्ज चोरी के एक मामले में जेल जा चुका है। इसके अलावा जीआरपी कासगंज में भी उसके खिलाफ मोबाइल चोरी से संबंधित एक अन्य प्राथमिकी दर्ज है। आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर उसे न्यायालय में पेश किया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed