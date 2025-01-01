Kasganj News: डीजल औसत में सुधार न करने पर पांच चालकों को चेतावनी

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सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक (एआरएम) कार्यालय से 17 अक्तूबर को आदेश जारी किया गया। इसमें सोनपाल, सत्यकुमार, सतीश चंद्र, महिपाल सिंह, रंजीत सिंह व संजू कुमार का वास्तविक माइलेज निर्धारित औसत से कम पाया गया।प्रभारी एआरएम नीरज कुमार ने बताया कि फिलहाल सभी संबंधित चालकों को चेतावनी देकर भविष्य में सुधार के निर्देश दिए गए हैं। यदि भविष्य में प्रदर्शन में सुधार नहीं हुआ, तो इनके वेतन से कटौती की जाएगी। आदेश की प्रतियां क्षेत्रीय प्रबंधक और वरिष्ठ स्टेशन प्रभारी सहित अन्य संबंधित अधिकारियों को भेज दी गई हैं।