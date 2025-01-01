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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kasganj News ›   Five drivers issued warnings for failing to improve diesel average (fuel efficiency)

Kasganj News: डीजल औसत में सुधार न करने पर पांच चालकों को चेतावनी

Thu, 22 Oct 2026 12:02 AM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Thu, 22 Oct 2026 12:02 AM IST
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कासगंज। रोडवेज बसों की डीजल खपत नियंत्रित करने और माइलेज सुधारने के लिए कासगंज डिपो प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। निर्धारित डीजल औसत का लक्ष्य पूरा न कर पाने वाले पांच चालकों को विभाग ने कड़ी चेतावनी जारी की है।
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सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक (एआरएम) कार्यालय से 17 अक्तूबर को आदेश जारी किया गया। इसमें सोनपाल, सत्यकुमार, सतीश चंद्र, महिपाल सिंह, रंजीत सिंह व संजू कुमार का वास्तविक माइलेज निर्धारित औसत से कम पाया गया।
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प्रभारी एआरएम नीरज कुमार ने बताया कि फिलहाल सभी संबंधित चालकों को चेतावनी देकर भविष्य में सुधार के निर्देश दिए गए हैं। यदि भविष्य में प्रदर्शन में सुधार नहीं हुआ, तो इनके वेतन से कटौती की जाएगी। आदेश की प्रतियां क्षेत्रीय प्रबंधक और वरिष्ठ स्टेशन प्रभारी सहित अन्य संबंधित अधिकारियों को भेज दी गई हैं।
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