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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kasganj News ›   Early potato sowing picks up pace; two lakh bags removed from cold storage in one week

Kasganj News: आलू की अगेती बुवाई तेज, शीतगृहों से एक हफ्ते में निकली दो लाख बोरियां

Thu, 22 Oct 2026 12:01 AM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Thu, 22 Oct 2026 12:01 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
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कासगंज। आलू की अगेती फसल की बुवाई का सीजन शुरू होते ही शीतगृहों से निकासी तेज हो गई है। पिछले एक सप्ताह में करीब दो लाख बोरी आलू शीतगृहों से बाहर निकाला जा चुका है। जिले के 18 शीतगृहों में अब लगभग 10 लाख बोरी आलू शेष है।
यदि निकासी की यही रफ्तार रही तो दिवाली तक शीतगृह पूरी तरह खाली होने की उम्मीद है। जिले में करीब 5300 हेक्टेयर क्षेत्रफल में आलू की खेती होती है और नवंबर के दूसरे सप्ताह तक अगेती बुवाई चलती है।
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ऐसे में बीज और बुवाई के लिए आलू की मांग बनी हुई है। शीतगृह संचालक मुकेश शर्मा ने बताया कि किसान बुवाई के लिए अपना आलू निकलवा रहे हैं। इससे निकासी में तेजी आई है।
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