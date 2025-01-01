Kasganj News: हाईवे निर्माण की बाधा दूर, नगला हटा स्थित मंदिर के स्थानांतरण पर बनी सहमति

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बुधवार को कार्यदाई संस्था के लीगल एजीएम राजेश उपाध्याय और आनंद कुमार ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और पुजारी बाबा नारायण दास से वार्ता की। इस दौरान पुजारी की ओर से रखी गई मांगों पर सहमति बनने के बाद शनिवार से मंदिर शिफ्टिंग का निर्णय लिया गया।एजीएम राजेश उपाध्याय ने बताया कि मंदिर के आसपास का स्थान बेहद संकरा है, जहां से चार पहिया वाहनों का निकलना भी मुश्किल होता है। मोहनपुरा बाईपास निर्माण के कारण फिलहाल एक ही लेन से यातायात संचालित हो रहा है, जिससे यहां हमेशा दुर्घटना की आशंका बनी रहती थी। मंदिर हटने से न केवल निर्माण कार्य की बाधा दूर होगी, बल्कि यातायात भी सुचारु हो सकेगा।इस दौरान रेवाशंकर, निर्देश कुमार, कुलदीप कुमार, संदीप कुमार, नरेंद्र सिंह, टीटू तोमर और सानू राजपूत सहित कई स्थानीय व्यापारी व गणमान्य लोग मौजूद रहे।नगला हटा मंदिर को नवीन भवन में स्थानांतरण करने के लिए मंदिर के पुजारी से सहमति बन गई है। शनिवार से मंदिर वाले स्थान पर हाईवे निर्माण कार्य शुरू होगा।- राजेश उपाध्याय, लीगल एजीएम