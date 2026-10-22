Kasganj News: ढूंढ़ते रह जाओगे मगर नहीं मिलेंगे नाले और इंटरलाॅकिंग

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- डीएम ने दिए ग्राम प्रधान, सचिव व तकनीकी सहायकों से वसूली के आदेशसंवाद न्यूज एजेंसीकासगंज। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) में कागजी घोड़े दौड़ाकर सरकारी धन हड़पने का बड़ा मामला सामने आया है। जिले में निर्माण कार्यों के नाम पर लाखों रुपये की हेराफेरी का खुलासा हुआ है जहां स्थलीय जांच में कई नाले, बाउंड्रीवाल और खड़ंजे मौके से गायब मिले तो कहीं ईंटों का फर्जी व अतिरिक्त भुगतान कर दिया गया।पांच ग्राम पंचायतों में हुई सात विकास कार्यों की जांच में कुल 12,43,231.66 रुपये की वित्तीय अनियमितताएं पकड़ी गई हैं। जांच कमेटी की सिफारिश पर जिलाधिकारी ने संबंधित ग्राम प्रधानों, पंचायत सचिवों और तकनीकी सहायकों से समानुपात में इस धनराशि की वसूली के कड़े आदेश दिए हैं।पटियाली के ग्राम साहबगंज निवासी अमित कुमार मिश्रा ने मनरेगा में हुए इस घोटाले की शिकायत भारत सरकार के सीपी ग्राम पोर्टल पर दर्ज कराई थी। मामले में जिलाधिकारी प्रणय सिंह ने जिला कृषि अधिकारी की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय जांच कमेटी गठित की थी।इसमें ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के सहायक अभियंता और अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी शामिल थे। कमेटी ने मौके पर जाकर जमीनी हकीकत का सत्यापन किया। जांच के आधार पर जिलाधिकारी ने सभी सातों प्रकरणों में संलिप्त जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मियों से नियमों के तहत वसूली सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।फौजी के घर से कन्या पाठशाला तक नाला निर्माण मौके पर नहीं मिला, जबकि सामग्री मद में 3.04 लाख रुपये से अधिक खर्च दर्शाया गया था।