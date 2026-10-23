Kasganj News: मतदान आज, पांच जोन और 12 सेक्टरों में बांटा गया जिला

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी प्रणय सिंह और पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश सिंह ने संयुक्त रूप से मतदान कार्मिकों को आवश्यक और कड़े दिशा-निर्देश दिए। डीएम ने स्पष्ट किया कि सभी मतदान कार्मिक निर्वाचन आयोग के नियमों का पालन करें, इसमें किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरे जिले को 5 जोन और 12 सेक्टरों में बांटा गया है, जिसकी कमान जोनल और सेक्टर मजिस्ट्रेट संभाल रहे हैं। शिक्षक निर्वाचन के लिए आठ और स्नातक निर्वाचन के लिए 12 यानी कुल 20 मतदेय स्थल बनाए गए हैं।प्रत्येक बूथ पर चार मतदान कार्मिक और छह पुलिसकर्मी (महिलाकर्मियों सहित) तैनात किए गए हैं। वहीं, एसपी ओम प्रकाश सिंह ने चेतावनी दी है कि मतदान प्रक्रिया में बाधा डालने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा।इस दौरान अपर जिलाधिकारी आलोक गुप्ता, अपर पुलिस अधीक्षक आलोक कुमार, सहायक निर्वाचन अधिकारी सहित निर्वाचन कार्य से जुड़े अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे।जिले में इस द्विवार्षिक निर्वाचन के तहत कुल 11,216 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। शिक्षक निर्वाचन में कुल 1,291 मतदाता (1,008 पुरुष और 283 महिला) पंजीकृत हैं। इसमें कासगंज में 611, अमांपुर (सहावर) में 218 और पटियाली में 462 मतदाता शामिल हैं। स्नातक निर्वाचन में कुल 9,925 मतदाता (6,888 पुरुष और 3,037 महिला) पंजीकृत हैं, जिनमें अकेले पटियाली विधानसभा क्षेत्र में 2,977 मतदाता हैं।