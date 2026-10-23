फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kasganj News ›   Ban imposed on bringing buses directly from the workshop to the roadways stand

Kasganj News: वर्कशॉप से सीधे बस रोडवेज स्टैंड पर लाने पर लगी रोक

Fri, 23 Oct 2026 12:03 AM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Fri, 23 Oct 2026 12:03 AM IST
विज्ञापन
कासगंज। रोडवेज बस स्टैंड पर जगह की कमी के कारण सड़क पर बसें खड़ी होने और लगने वाले जाम की समस्या से निपटने के लिए परिवहन विभाग ने यातायात व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है।
विज्ञापन

आगामी त्योहारों के दौरान यातायात सुचारु बनाए रखने के उद्देश्य से बृहस्पतिवार को यातायात प्रभारी लक्ष्मण सिंह और प्रभारी सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक (एआरएम) नीरज कुमार ने बस स्टैंड का संयुक्त निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया।
विज्ञापन

जांच में सामने आया कि चालक-परिचालक जल्दी नंबर लगाने के चक्कर में वर्कशॉप से बस सीधे बस स्टैंड ले आते हैं। इससे परिसर में जगह कम पड़ने पर बसें सड़क किनारे खड़ी करनी पड़ती हैं, जिससे गंभीर जाम की स्थिति बनती है।
विज्ञापन
विज्ञापन

इस समस्या से निजात पाने के लिए अधिकारियों ने नई प्रक्रिया तय की है। अब वर्कशॉप से बस की पर्ची तभी काटी जाएगी। इसके बाद चालक-परिचालकों की ड्यूटी निर्धारित होगी और बस को आधिकारिक रूप से मार्ग पर भेजना होगा। कोई भी कर्मी मनमाने ढंग से बस लेकर सीधे स्टैंड नहीं पहुंच सकेगा।
------------
वर्जन :
व्यवस्था सुधारने के लिए अब वर्कशॉप से बस की पर्ची तभी काटी जाएगी, जब उसे मार्ग पर संचालन के लिए भेजना होगा। ड्यूटी निर्धारित होने के बाद ही बस वर्कशॉप से निकलेगी। - नीरज कुमार, प्रभारी एआरएम

आगामी त्योहारों को देखते हुए यातायात व्यवस्था सुचारु बनाए रखना जरूरी है। रोडवेज अधिकारियों के साथ निरीक्षण कर बसों के संचालन को व्यवस्थित करने पर जोर दिया गया है। - लक्ष्मण सिंह, यातायात प्रभारी
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed