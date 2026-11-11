Kasganj News: प्रसव के बाद महिला की अलीगढ़ में उपचार के दौरान मौत

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कटरा मोहल्ला भीमचौक निवासी राधा (32) पत्नी यशपाल को प्रसव के लिए 6 नवंबर को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पति यशपाल ने बताया कि डिलीवरी होने के बाद उसकी स्थिति को देखते हुए डॉक्टर ने बेहतर उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज अलीगढ़ भेज दिया था।मंगलवार 10 नवंबर को उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया। महिला की मौत के बाद ससुरालीजन शव लेकर सोरों स्थित अपने घर पहुंच गए। इसकी जानकारी मिलने पर मायके पक्ष के लोग भी पहुंच गए। उन्होंने आरोप लगाया कि राधा का सही तरीके से उपचार नहीं कराया गया जिससे उसकी मौत हो गई। इस बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी भी हुई।वर्जन :- मायके पक्ष की शिकायत पर शव का पोस्टमार्टम कराया है। महिला की मौत के मामले में परिजन व मायके पक्ष के लोगों से पूछताछ की जा रही है। -आंचल चौहान, सदर सीओ कासगंज