Kasganj News: फंदा लगाने से महिला की मौत

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नगला लक्ष्मण निवासी विनीता (35) पत्नी नरेंद्र का शुक्रवार की शाम 7:30 बजे कमरे में पंखे से शव फंदे से लटका मिला। महिला की मौत की जानकारी मिलने पर ससुरालीजन परेशान हो गए। किसी ने फोन कर महिला की मौत की सूचना पुलिस को दी।सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस कर्मियों ने उसकी मौत के बारे में ससुरालीजन से पूछताछ की। परिजन ने पुलिस को बताया कि शादी के 12 साल बाद भी संतान नहीं होने से वह परेशान थी। पुलिस और फोरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य संकलित किए। पटियाली सीओ अमित कुमार ने बताया कि महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। उसकी मौत के बारे में परिजन और ससुराली जनों से पूछताछ की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का कारण स्पष्ट हो सकेगा।