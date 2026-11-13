Kasganj News: कासगंज की कार्यक्रम सूचनाएं
आगरा ब्यूरो
Updated Fri, 13 Nov 2026 11:23 PM IST
Updated Fri, 13 Nov 2026 11:23 PM IST
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बैठक
- सुबह 9 बजे सोरोंजी के रेलवे रोड स्थित ब्राह्मण कल्याण सभा के कार्यालय पर सभा की बैठक आयोजित होगी।
जयंती
- सुबह 11 बजे कांग्रेस पार्टी के कैंप कार्यालय पर पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती मनाई जाएगी।
बाल मेला
- सुबह 11 बजे द्रोपदी देवी जाजू बालिका इंटर कॉलेज में बाल मेला आयोजित किया जाएगा।
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- सुबह 9 बजे सोरोंजी के रेलवे रोड स्थित ब्राह्मण कल्याण सभा के कार्यालय पर सभा की बैठक आयोजित होगी।
जयंती
- सुबह 11 बजे कांग्रेस पार्टी के कैंप कार्यालय पर पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती मनाई जाएगी।
बाल मेला
- सुबह 11 बजे द्रोपदी देवी जाजू बालिका इंटर कॉलेज में बाल मेला आयोजित किया जाएगा।