Kasganj News: कासगंज की कार्यक्रम सूचनाएं

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- सुबह 9 बजे सोरोंजी के रेलवे रोड स्थित ब्राह्मण कल्याण सभा के कार्यालय पर सभा की बैठक आयोजित होगी।

जयंती

- सुबह 11 बजे कांग्रेस पार्टी के कैंप कार्यालय पर पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती मनाई जाएगी।

बाल मेला

- सुबह 11 बजे द्रोपदी देवी जाजू बालिका इंटर कॉलेज में बाल मेला आयोजित किया जाएगा।

बैठक