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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kasganj News ›   Assaulted for objecting to conversation with his wife; FIR registered

Kasganj News: पत्नी से बातचीत का विरोध करने पर की मारपीट, प्राथमिकी

Fri, 13 Nov 2026 11:25 PM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Fri, 13 Nov 2026 11:25 PM IST
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कासगंज। ढोलना थाना क्षेत्र के गांव मुहम्मदपुर में पत्नी से फोन पर बातचीत करने का विरोध करने पर आरोपियों ने घर के बाहर जमकर हंगामा किया और विरोध करने पर युवक के पिता व पुत्र के साथ मारपीट की। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर तीन नामजद सगे भाइयों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है।
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गांव मुहम्मदपुर निवासी दिनेश सिंह ने प्राथमिकी दर्ज कराते हुए बताया कि गांव का ही रहने वाला खेमकरन उर्फ बॉबी उसकी पत्नी रेशमा से फोन पर बातचीत करता था। 9 नवंबर की रात करीब 9 बजे जब उन्होंने आरोपी को उसकी इस हरकत के लिए मना किया तो वह भड़क गया।
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आरोप है कि इसके बाद आरोपी और उसके दो सगे भाई रूपेंद्र व सुरेश मौके पर आ गए और गालियां देने लगे। जब उन्हें गाली-गलौज करने से रोका गया तो तीनों ने मिलकर उनके पिता भूप सिंह और उनके पुत्र निखिल के साथ मारपीट शुरू कर दी। आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से भाग गए।
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सीओ आंचल चौहान ने बताया कि पीड़ित की तहरीर पर थाना ढोलना में आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। मामले में कार्रवाई की जा रही है।
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