Kasganj News: पत्नी से बातचीत का विरोध करने पर की मारपीट, प्राथमिकी

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गांव मुहम्मदपुर निवासी दिनेश सिंह ने प्राथमिकी दर्ज कराते हुए बताया कि गांव का ही रहने वाला खेमकरन उर्फ बॉबी उसकी पत्नी रेशमा से फोन पर बातचीत करता था। 9 नवंबर की रात करीब 9 बजे जब उन्होंने आरोपी को उसकी इस हरकत के लिए मना किया तो वह भड़क गया।आरोप है कि इसके बाद आरोपी और उसके दो सगे भाई रूपेंद्र व सुरेश मौके पर आ गए और गालियां देने लगे। जब उन्हें गाली-गलौज करने से रोका गया तो तीनों ने मिलकर उनके पिता भूप सिंह और उनके पुत्र निखिल के साथ मारपीट शुरू कर दी। आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से भाग गए।सीओ आंचल चौहान ने बताया कि पीड़ित की तहरीर पर थाना ढोलना में आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। मामले में कार्रवाई की जा रही है।