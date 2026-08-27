Kasganj News: घर में घुसकर तोड़फोड़ के बाद महिला को पीटा

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सिलामई गांव की ललिता देवी ने थाने में पुलिस से शिकायत करते हुए बताया कि वह अपने पिता के घर रहती है। एक अगस्त की रात को गांव के गंगासिंह, विपेंद्र, जुगेंद्र, प्रवेंद्र शराब के नशे में उसके दरवाजे पर आकर उत्पात मचाने लगे। दरवाजा न खोलने पर तोड़ दिया और पथराव करने लगे। दरवाजा टूटने के बाद चारों आरोपी जबरन घर में घुस आए और तोड़फोड़ करने लगे। विरोध करने पर आरोपियों ने उसकी पिटाई कर दी। महिला के फोन करने पर पुलिस के पहुंचने पर आरोपी भाग गए। थाना प्रभारी अखिलेश दीक्षित ने कहा महिला की तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। संवाद