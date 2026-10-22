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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kasganj News ›   Villagers are angry over not getting ration for two months

Kasganj News: दो माह से राशन न मिलने पर ग्रामीणों में रोष

Thu, 22 Oct 2026 11:59 PM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Thu, 22 Oct 2026 11:59 PM IST
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कासगंज। विकासखंड क्षेत्र स्थित ग्राम तबालपुर मौसमपुर में ग्रामीण पिछले दो महीनों से मुफ्त खाद्यान्न मिलने का इंतजार कर रहे हैं। उपभोक्ताओं को राशन की पर्चियां तो जारी हो रही हैं लेकिन कोटे से अनाज गायब है। अधिकारियों से बार-बार गुहार लगाने के बावजूद समस्या का कोई समाधान नहीं निकला है।
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ग्रामीणों का आरोप है कि राशन मांगने पर हर बार खाद्यान्न न आने का बहाना बना दिया जाता है। स्थानीय निवासी सत्येंद्र ने बताया कि पर्चियां मिलने के बावजूद उन्हें अनाज नहीं मिल रहा है। नरेंद्र सिंह राजपूत का कहना है कि कई बार अधिकारियों को फोन करने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई।
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धर्मपाल सिंह ने सवाल उठाया कि यदि राशन आया ही नहीं, तो फिर पर्चियां कैसे जारी हुईं। वहीं, राजेश राजपूत ने विभाग से इस देरी की गहराई से जांच कर पात्र परिवारों को राशन दिलाने की मांग की है।
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मामले में सप्लाई इंस्पेक्टर भारत साधियान ने बताया कि तबालपुर मौसमपुर में राशन वितरण न होने की शिकायत पर वे स्वयं मौके पर जाकर जांच करेंगे। यदि जांच में किसी भी प्रकार की अनियमितता पाई जाती है, तो संबंधित उचित दर विक्रेता के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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