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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kasganj News ›   Two wanted individuals arrested in Ismailpur firing case

Kasganj News: इस्माइलपुर फायरिंग के दो वांछित गिरफ्तार

Thu, 22 Oct 2026 11:51 PM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Thu, 22 Oct 2026 11:51 PM IST
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कासगंज। सोरोंजी कोतवाली पुलिस ने दो दिन पूर्व इस्माइलपुर में हुई फायरिंग की घटना में दो वांछित आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्रवाई की है। आरोपियों के पास से पुलिस ने तमंचा एवं कारतूस बरामद किए हैं।
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सीओ आंचल चौहान ने बताया कि जान से मारने की नीयत से आरोपियों ने फायरिंग की थी। आरोपियों के पास से फायरिंग में प्रयोग किया गया तमंचा और खोखा कारतूस बरामद किया गया। पकड़े गए आरोपियों में विजय निवासी मोहल्ला मढ़ई एवं आशुतोष उर्फ गणेश निवासी मोहल्ला दुबे हैं। सीओ ने बताया कि इंस्पेक्टर लोकेश भाटी ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों को न्यायालय में पेश कर जेल भेजा है। संवाद
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