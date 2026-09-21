Kasganj News: डेंगू के दो नए मरीज मिले, एक में मलेरिया की पुष्टि

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जिला अस्पताल में जांच के दौरान गंजडुंडवारा क्षेत्र के नगला भवानी निवासी सचिन (15) पुत्र निर्दोष और मानपुर नगरिया निवासी जगवीर सिंह (18) पुत्र रामपाल में डेंगू की पुष्टि हुई। इन दोनों के साथ इस साल डेंगू संक्रमित मरीजों की संख्या छह पहुंच गई है। वहीं किसरौली निवासी विनीता (48) में मलेरिया की पुष्टि हुई है।जिला अस्पताल की ओपीडी में मरीजों की भीड़ भी बनी हुई है। सोमवार को 2,535 मरीज पहुंचे। इनमें 425 मरीज बुखार और 350 सांस संबंधी परेशानी लेकर आए।डेंगू-मलेरिया के प्रमुख लक्षणअचानक तेज बुखार, तेज सिरदर्द, आंखों के पीछे दर्द, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द, मतली या उल्टी तथा त्वचा पर लाल चकत्ते इसके प्रमुख लक्षण हो सकते हैं।ठंड लगकर बुखार आना, तेज बुखार, पसीना, सिरदर्द, बदन दर्द, कमजोरी और कंपकंपी इसके सामान्य लक्षण हैं।घर और आसपास पानी जमा न होने देंकूलर, गमले, टायर व अन्य बर्तनों का पानी नियमित रूप से खाली करेंमच्छरदानी या मच्छररोधी साधनों का इस्तेमाल करेंपूरी आस्तीन के कपड़े पहनेंखुद से दवा लेने के बजाय चिकित्सक से जांच कराएंवर्जनमच्छरों का प्रकोप बढ़ने से मलेरिया व डेंगू के मामले सामने आ रहे हैं। सावधानी आवश्यक है। अपने आस-पास सफाई का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। - डॉ. संजीव सक्सेना, सीएमएस