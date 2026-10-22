फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kasganj News ›   Two more wanted individuals in the Ismailpur dispute arrested

Kasganj News: इस्माइलपुर विवाद के दो और वांछित गिरफ्तार

Thu, 22 Oct 2026 12:46 AM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Thu, 22 Oct 2026 12:46 AM IST
विज्ञापन
Two more wanted individuals in the Ismailpur dispute arrested
फोटो33सोरोंजी पुलिस ने गिरफ्तार किए आरोपी। स्रोत: पुलिस मीडिया सेल
कासगंज। सोरोंजी कोतवाली क्षेत्र के गांव इस्माइलपुर में बाइक हटाने को लेकर दो समुदायों के बीच हुए विवाद के मामले में पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। पुलिस ने बुधवार को इस प्रकरण में दो और वांछित आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही इस मामले में अब तक कुल 13 आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है।
विज्ञापन

सोमवार को गांव इस्माइलपुर में सड़क पर खड़ी बाइक हटाने की मामूली बात ने तूल पकड़ लिया था, जिसके बाद दो पक्षों के बीच जमकर ईंट-पत्थर चले और अफरा-तफरी मच गई। सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और स्थिति को नियंत्रित किया।
विज्ञापन

प्रारंभिक कार्रवाई के तहत पुलिस ने 20 अक्तूबर को 11 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया था। मामले में वांछित चल रहे गांव इस्माइलपुर निवासी गुड्डू और दूसरे पक्ष के आमीन शाह को अलग-अलग स्थानों से दबोच लिया। दोनों आरोपी बलवा और मारपीट के मामलों में वांछित थे। पुलिस ने दोनों को न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed