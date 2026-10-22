Kasganj News: बेटी ने चुना साथी, पिता ने शांतिपाठ

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पिता अजय प्रकाश का आरोप है कि बेटी के शादी करने के बाद से उन्हें लगातार धमकियां मिल रही हैं। मामले में पिता ने 13 अक्तूबर को नगर पंचायत चेयरमैन के पति शम्मी कपूर, अपनी बेटी के पति आर्येंद्र गुप्ता समेत परिवार के आठ लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। इसके बाद 16 अक्तूबर को पुलिस ने लड़की के बयान न्यायालय में दर्ज कराए। लड़की ने लड़के के पक्ष में बयान दिए।अजय प्रकाश की बालिग बेटी ने 11 अक्तूबर को अपनी मर्जी से घर छोड़ दिया और उसके बाद प्रयागराज जाकर आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली। इस पूरे प्रकरण से पिता अजय प्रकाश गुप्ता बेहद आहत हो गए और उन्होंने बेटी को मृत मानते हुए कस्बे के लोगों की मौजूदगी में शांतिपाठ कर दिया। यह घटनाक्रम पूरे कस्बे में चर्चा का विषय बना हुआ है।