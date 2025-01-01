Kasganj News: दशहरा मेले में दो गुटों में मारपीट, पांच पर प्राथमिकी

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प्राथमिकी के अनुसार, प्रिंस की पंचायती बाग में कुछ युवकों से किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। आरोप है कि विवाद बढ़ने पर युवकों ने प्रिंस को लाठी-डंडों और लात-घूंसों से पीटा। उसे बचाने पहुंचे साथियों के साथ भी मारपीट की। विज्ञापन

प्रभारी निरीक्षक चमन गोस्वामी ने बताया कि तहरीर के आधार पर विभास, कृष्णा श्रीवास्तव, ऋषभ उपाध्याय, आकाश पचौरी, विशाल पांडेय के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। मामले की जांच की जा रही है। प्राथमिकी के अनुसार, प्रिंस की पंचायती बाग में कुछ युवकों से किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। आरोप है कि विवाद बढ़ने पर युवकों ने प्रिंस को लाठी-डंडों और लात-घूंसों से पीटा। उसे बचाने पहुंचे साथियों के साथ भी मारपीट की।प्रभारी निरीक्षक चमन गोस्वामी ने बताया कि तहरीर के आधार पर विभास, कृष्णा श्रीवास्तव, ऋषभ उपाध्याय, आकाश पचौरी, विशाल पांडेय के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। मामले की जांच की जा रही है।

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गंजडुंडवारा। दशहरा के दौरान बाग पंचायती में युवकों के दो गुटों के बीच विवाद के बाद मारपीट हो गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला चर्चा में आया। पीड़ित के पिता गौरव कुमार की तहरीर पर पुलिस ने पांच नामजद के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है।