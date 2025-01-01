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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kasganj News ›   Two groups clash at Dussehra fair, FIR lodged against five

Kasganj News: दशहरा मेले में दो गुटों में मारपीट, पांच पर प्राथमिकी

Thu, 22 Oct 2026 12:00 AM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Thu, 22 Oct 2026 12:00 AM IST
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गंजडुंडवारा। दशहरा के दौरान बाग पंचायती में युवकों के दो गुटों के बीच विवाद के बाद मारपीट हो गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला चर्चा में आया। पीड़ित के पिता गौरव कुमार की तहरीर पर पुलिस ने पांच नामजद के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है।
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प्राथमिकी के अनुसार, प्रिंस की पंचायती बाग में कुछ युवकों से किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। आरोप है कि विवाद बढ़ने पर युवकों ने प्रिंस को लाठी-डंडों और लात-घूंसों से पीटा। उसे बचाने पहुंचे साथियों के साथ भी मारपीट की।
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प्रभारी निरीक्षक चमन गोस्वामी ने बताया कि तहरीर के आधार पर विभास, कृष्णा श्रीवास्तव, ऋषभ उपाध्याय, आकाश पचौरी, विशाल पांडेय के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। मामले की जांच की जा रही है।
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