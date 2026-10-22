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Kasganj News: नाबालिग से दुष्कर्म के प्रयास के दो आरोपी गिरफ्तार

Thu, 22 Oct 2026 11:55 PM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Thu, 22 Oct 2026 11:55 PM IST
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Two accused arrested for attempted rape of a minor
फोटो 17 पटियाली में गिरफ्तार दुष्कर्म के आरोपी। पुलिस मीडिया सेल
कासगंज। पटियाली पुलिस ने दुष्कर्म के मामले में वांछित दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों को पुलिस ने बृहस्पतिवार को नगला मंनसुख रोड से गिरफ्तार किया है। उनके पास से घटना में प्रयुक्त बोलेरो गाड़ी भी बरामद की गई है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें न्यायालय के समक्ष पेश किया है।
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पटियाली थाना क्षेत्र के एक गांव दशहरा मेला देखने आई किशोरी को उसके एक गांव का आरोपी अपने साथी के साथ कार से अगवा कर कहीं ले गए। इसके बाद आरोपियों ने उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। मामले में उसके परिजन ने आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई।
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इसके बाद पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास शुरू कर दिए। पुलिस ने आरोपी गौरव और सुनील को गांव के पास से गिरफ्तार किया। पटियाली सीओ अमित कुमार ने बताया कि दुष्कर्म के प्रयास के मामले में बांछित दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। घटना में प्रयोग की गई कार को भी बरामद किया है। संवाद
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