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कई महिलाओं ने पूरे कार्तिक मास भोर में स्नान कर पूजन की परंपरा निभाई। शाम को देव दिवाली पर बच्चों व युवाओं में खासा उत्साह दिखा। पुरोहित पंडित दिवाकर पचौरी ने बताया कि कार्तिक मास अत्यंत पुण्यदायी है।इसमें ब्रह्म मुहूर्त में स्नान, विष्णु आराधना व तुलसी पूजन का विशेष महत्व है। मान्यता है कि तुलसी भगवान विष्णु को प्रिय हैं और नियमित पूजन व दीपदान से घर में सुख-शांति व समृद्धि रहती है। उन्होंने कहा कि कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान, दान, दीपदान और पूजा का खास महत्व है। संवाद