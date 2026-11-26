Kasganj News: संविधान दिवस पर गूंजा समानता और अधिकारों का संदेश
आगरा ब्यूरो
Updated Thu, 26 Nov 2026 11:51 PM IST
Updated Thu, 26 Nov 2026 11:51 PM IST
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कासगंज। संविधान दिवस पर जिले में विभिन्न संगठनों ने कार्यक्रम कर भारतीय संविधान के महत्व को याद किया। कहीं प्रस्तावना पढ़कर शपथ दिलाई गई तो कहीं डॉ. भीमराव अंबेडकर को नमन कर न्याय, समानता व बंधुत्व के मूल्यों को अपनाने का संदेश दिया गया।
जिला कांग्रेस कमेटी विधि विभाग के चेयरमैन सत्येन्द्र पाल सिंह बैस एडवोकेट के कार्यालय पर गोष्ठी में प्रस्तावना पाठ व शपथ हुई। यहां कमल कुमार सिंह यादव, रोहित सक्सेना, अमित सोलंकी, फिरोज खान, संजय सोलंकी, कृष्णकांत, शिव प्रताप सिंह राठौर, गोविंद शर्मा व धारा सिंह सहित अधिवक्ता मौजूद रहे।
ग्राम नसरतपुर में सेवा भारती व आरएसएस की ओर से रायबहादुर सिंह के नेतृत्व में हुई गोष्ठी में संविधान की प्रति पर माल्यार्पण हुआ। डॉ. पंकज वार्ष्णेय ने संवैधानिक मूल्यों और बिहारी सिंह ने मौलिक कर्तव्यों व एकता पर जोर दिया। अखंड प्रताप सिंह, राजपाल सिंह, रामपाल सिंह व भानु प्रताप सिंह मौजूद रहे।
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अहरौली के आंबेडकर पार्क में महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष दिव्या शर्मा ने प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। अफसाना बेगम, फातिमा बेगम, अंगूरी देवी, जहीन बानो व चांदनी आदि उपस्थित रहीं।
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जिला अस्पताल में चिकित्सकों ने ली शपथ
सीएमएस डॉ. संजीव सक्सेना ने जिला अस्पताल में चिकित्सकों व स्वास्थ्यकर्मियों को संविधान की मर्यादा व मूल्यों के पालन की शपथ दिलाई। मौके पर डॉ. कृष्ण अवतार, डॉ. दिनेश शर्मा, डॉ. कर्मवीर सिंह, डॉ. रोहताश, डॉ. आशीष गुप्ता, डॉ. अंजू व प्रबंधक राजवीर सिंह मौजूद रहे।
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जिला कांग्रेस कमेटी विधि विभाग के चेयरमैन सत्येन्द्र पाल सिंह बैस एडवोकेट के कार्यालय पर गोष्ठी में प्रस्तावना पाठ व शपथ हुई। यहां कमल कुमार सिंह यादव, रोहित सक्सेना, अमित सोलंकी, फिरोज खान, संजय सोलंकी, कृष्णकांत, शिव प्रताप सिंह राठौर, गोविंद शर्मा व धारा सिंह सहित अधिवक्ता मौजूद रहे।
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ग्राम नसरतपुर में सेवा भारती व आरएसएस की ओर से रायबहादुर सिंह के नेतृत्व में हुई गोष्ठी में संविधान की प्रति पर माल्यार्पण हुआ। डॉ. पंकज वार्ष्णेय ने संवैधानिक मूल्यों और बिहारी सिंह ने मौलिक कर्तव्यों व एकता पर जोर दिया। अखंड प्रताप सिंह, राजपाल सिंह, रामपाल सिंह व भानु प्रताप सिंह मौजूद रहे।
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अहरौली के आंबेडकर पार्क में महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष दिव्या शर्मा ने प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। अफसाना बेगम, फातिमा बेगम, अंगूरी देवी, जहीन बानो व चांदनी आदि उपस्थित रहीं।
जिला अस्पताल में चिकित्सकों ने ली शपथ
सीएमएस डॉ. संजीव सक्सेना ने जिला अस्पताल में चिकित्सकों व स्वास्थ्यकर्मियों को संविधान की मर्यादा व मूल्यों के पालन की शपथ दिलाई। मौके पर डॉ. कृष्ण अवतार, डॉ. दिनेश शर्मा, डॉ. कर्मवीर सिंह, डॉ. रोहताश, डॉ. आशीष गुप्ता, डॉ. अंजू व प्रबंधक राजवीर सिंह मौजूद रहे।