विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

जिला कांग्रेस कमेटी विधि विभाग के चेयरमैन सत्येन्द्र पाल सिंह बैस एडवोकेट के कार्यालय पर गोष्ठी में प्रस्तावना पाठ व शपथ हुई। यहां कमल कुमार सिंह यादव, रोहित सक्सेना, अमित सोलंकी, फिरोज खान, संजय सोलंकी, कृष्णकांत, शिव प्रताप सिंह राठौर, गोविंद शर्मा व धारा सिंह सहित अधिवक्ता मौजूद रहे।ग्राम नसरतपुर में सेवा भारती व आरएसएस की ओर से रायबहादुर सिंह के नेतृत्व में हुई गोष्ठी में संविधान की प्रति पर माल्यार्पण हुआ। डॉ. पंकज वार्ष्णेय ने संवैधानिक मूल्यों और बिहारी सिंह ने मौलिक कर्तव्यों व एकता पर जोर दिया। अखंड प्रताप सिंह, राजपाल सिंह, रामपाल सिंह व भानु प्रताप सिंह मौजूद रहे।अहरौली के आंबेडकर पार्क में महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष दिव्या शर्मा ने प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। अफसाना बेगम, फातिमा बेगम, अंगूरी देवी, जहीन बानो व चांदनी आदि उपस्थित रहीं।सीएमएस डॉ. संजीव सक्सेना ने जिला अस्पताल में चिकित्सकों व स्वास्थ्यकर्मियों को संविधान की मर्यादा व मूल्यों के पालन की शपथ दिलाई। मौके पर डॉ. कृष्ण अवतार, डॉ. दिनेश शर्मा, डॉ. कर्मवीर सिंह, डॉ. रोहताश, डॉ. आशीष गुप्ता, डॉ. अंजू व प्रबंधक राजवीर सिंह मौजूद रहे।