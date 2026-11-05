Kasganj News: आबकारी विभाग ने किया दुकानों का औचक निरीक्षण

विज्ञापन

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

आबकारी निरीक्षक (क्षेत्र-3) फरजंद अली ने टीम के साथ सहावर की कंपोजिट और देशी मदिरा दुकानों (सहावर 1 व 2, भनूपुरा, नगला सेजना और बहेटा) का निरीक्षण किया। इस दौरान स्टॉक रजिस्टर, ऑनलाइन भुगतान व्यवस्था, पीओएस मशीनों के इस्तेमाल और सीसीटीवी कैमरों की कार्यशीलता को परखा गया। दुकानदारों को नियमों का पूरी तरह पालन करने की सख्त हिदायत दी गई।सहावर। ऑपरेशन क्लीन अभियान के तहत बृहस्पतिवार को सहावर कोतवाली परिसर में बड़ी कार्रवाई की गई। पुलिस अधीक्षक ओमप्रकाश सिंह के निर्देशन और न्यायालय की अनुमति से वर्ष 2023 से 2026 के बीच दर्ज अवैध शराब के 24 मुकदमों से जुड़ी 400 लीटर बरामद शराब को नष्ट कराया गया। इस नष्ट की गई शराब की अनुमानित कीमत 1.20 लाख रुपये आंकी गई है। पूरी विस्थापन और विनष्टीकरण प्रक्रिया की फोटोग्राफी व वीडियोग्राफी कराई गई। इस दौरान थाना प्रभारी राधेश्याम, आबकारी निरीक्षक फरजंद अली और न्यायिक तहसीलदार रोहित यादव सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। संवाद