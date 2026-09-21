Kasganj News: जिले के उत्पादों की विदेशों तक होगी पहचान

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उपायुक्त जिला उद्योग प्रोत्साहन एंव उद्यमिता विकास केंद्र दुर्गेश कुमार ने बताया कि ग्रेटर नोएडा में इंडिया एक्सपो मार्ट का आयोजन किया जाएगा। ट्रेड शो का उद्देश्य ओडीओपी इकाइयों के उत्पादों को प्रोत्साहित करने के साथ विदेशी बाजार में उनकी पहचान स्थापित करना है। इसमें करीब 400 से 500 विदेशी खरीदारों के पहुंचने का अनुमान है।ट्रेड शो में प्रदेश के निर्यातकों के लिए हॉल संख्या 14 और 15, ओडीओपी इकाइयों के उत्पादों के लिए हॉल संख्या नौ और ओडीओपी गैलरी के लिए हॉल संख्या चार आरक्षित किया गया है। इसमें प्रदेश के विभिन्न जनपदों के उत्कृष्ट ओडीओपी उत्पाद प्रदर्शित किए जाएंगे।उन्होंने जिले के निर्यातकों, उद्यमियों, हस्तशिल्पियों और ओडीओपी इकाइयों से ट्रेड शो में प्रतिभाग करने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कराने की अपील की गई है।