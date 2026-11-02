Kasganj News: दिवाली की आहट... तेज हुआ दीपक बनाने का काम

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नगर के मोहल्ला केवल, आवाजी, नवाबगंज, नगरिया, चुंगी नंबर छह, मोहनपुर रोड, सहावर रोड तथा धवा, कादरगंज, घबरा, रसूलपुर, खडुईया, नरदोली, बहोरा, म्याऊं और सिनौड़ी सहित कई स्थानों पर दीये बनाने का काम तेजी से चल रहा है। कुंभकार दिनेश प्रजापति सहित अन्य ने बताया कि मिट्टी के दीये थोक में 70 रुपये सैकड़ा और फुटकर में 140 रुपये सैकड़ा बिकते हैं। बिजली से चलने वाला चाक 15 से 20 हजार रुपये तक का आता है, इसके अलावा बिजली का बिल भी भरना पड़ता है।दिवाली पर मिट्टी के दीयों की अच्छी बिक्री होती है। पूजा-पाठ में मिट्टी के दीपकों का विशेष महत्व है। इससे कुम्हार परिवारों को अच्छी आमदनी हो जाती है। इस वर्ष अच्छे कारोबार की उम्मीद है। - रामलड़ैते, कुंभकारदिवाली पर मिट्टी के दीयों का विशेष महत्व है। इन्हें जलाने से प्रदूषण भी नहीं होता। इस पर्व पर होने वाली कमाई से परिवार का करीब तीन महीने का खर्च चल जाता है। - विशाल प्रजापति, कुंभकार