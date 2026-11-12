Kasganj News: फुटबॉल में छह और कबड्डी में 10 खिलाड़ियों का चयन

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उप क्रीड़ा अधिकारी हरफूल सिंह ने बताया कि सीनियर पुरुष फुटबॉल में अगम्य, भविष्य, सक्षम प्रताप सिंह, हर्ष यादव, प्रबल प्रताप सिंह और आलेख गुप्ता चुने गए हैं। ये खिलाड़ी 13 नवंबर को अलीगढ़ के अहिल्याबाई होल्कर स्पोर्ट्स स्टेडियम में मंडलीय चयन ट्रायल में हिस्सा लेंगे। प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता 16 से 23 नवंबर तक देवीपाटन में होगी।वहीं, सीनियर महिला कबड्डी में लक्ष्मी, सोनम, संगम, शीलू, नीतेश, शिवानी कुमारी, गुड़िया, नित्या, हर्षिता और साधना का चयन हुआ है। ये खिलाड़ी 17 नवंबर को सुबह 11 बजे अलीगढ़ के महारानी अहिल्याबाई होल्कर स्पोर्ट्स स्टेडियम में मंडलीय ट्रायल देंगी। राज्य स्तरीय महिला कबड्डी प्रतियोगिता 19 से 21 नवंबर तक अमरोहा में आयोजित की जाएगी।