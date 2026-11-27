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इससे दोपहिया वाहन चालक संतुलन खोकर गिर जाते हैं और चोटिल हो जाते हैं। इस मार्ग पर कई विद्यालय संचालित हैं जहां रोजाना छात्र-छात्राओं, अभिभावकों और शिक्षकों के साथ हल्के-भारी वाहनों का आना-जाना लगा रहता है।अचानक गड्ढा सामने आने पर चालक बचने के लिए इधर-उधर मुड़ते हैं जिससे अन्य वाहनों से टकराने का खतरा बना रहता है। पूरा मार्ग जर्जर हाल होने के साथ गड्ढे के कारण निकलना मुश्किल होता है।स्थानीय लोगों के अनुसार, सड़क की बदहाली के बावजूद संबंधित विभाग ने ठोस कदम नहीं उठाया है। वीरेश, आकाश, राजेश, जोनी, निहाल सिंह, अमर सिंह और राजेंद्र सिंह समेत अन्य ने बड़े जल्द मरम्मत की मांग की है।गड्ढा दूर से साफ नहीं दिखता और रात में अंधेरे के कारण दोपहिया चालकों को सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। अचानक सामने आने से वाहन का संतुलन बिगड़ जाता है। - राजीव, वाहन चालकगड्ढे से बचने के लिए अचानक दूसरी तरफ वाहन मोड़ना पड़ता है जिससे सामने या पीछे से आ रहे वाहनों से टकराने का डर रहता है। जिम्मेदार विभाग को ध्यान देना चाहिए। - कप्तान सिंह, वाहन चालकवर्जन-अतरौली मार्ग की सड़क के चौड़ीकरण का कार्य संचालित है। शहर से जुड़ने वाले सड़क के हिस्से पर सीसी सड़क बनेगी। समस्या का शीघ्र समाधान हो जाएगा- ज्ञान प्रकाश, अधिशासी अभियंता, पीडब्ल्यूडी