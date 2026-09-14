Kasganj News: संभव को मिला राष्ट्रीय सेवारत्न अवॉर्ड
आगरा ब्यूरो
Updated Mon, 14 Sep 2026 11:28 PM IST
Updated Mon, 14 Sep 2026 11:28 PM IST
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कासगंज। रक्तदान के गोल्डन डोनर संभव जैन और उनके भाई राहुल जैन ने अयोध्या पहुंचकर रक्तदान किया। उन्हें सेवारत्न अवॉर्ड से रामकृष्ण सेवा फाउंडेशन के द्वारा सम्मानित किया गया। संभव ने बताया कि तीन दिवसीय रक्तदान शिविर अयोध्या में आयोजित हुआ था। उउन्होंने 55वीं बार इस शिविर में रक्तदान किया। रामकृष्ण सेवा फाउंडेशन की संरक्षक डॉ. अंजू सिंह व अन्य अतिथियों ने उन्हें राष्ट्रीय सेवारत्न अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। उन्होंने बताया कि इससे पहले भी उन्हें कई पुरस्कार मिले हैं। उनके भाई राहुल जैन भी 16 बार रक्तदान कर चुके हैं। संवाद
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