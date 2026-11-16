Kasganj News: हवा हुए नियम-कायदे, धुएं को छूट

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मालगोदाम रोड पर नियमित सफाई और कूड़ा उठान की व्यवस्था न होने के कारण यहां कचरे का बड़ा ढेर जमा हो गया है। हालात यह हैं कि रविवार रात भी कूड़े के ढेर में आग सुलगती रही जिससे उठा जहरीला धुआं आसपास के घरों और मुख्य सड़क तक फैल गया।साहब वाले पेच निवासी दीपक धनगर ने बताया कि जलते हुए कूड़े से उठने वाली तीव्र दुर्गंध और जहरीले धुएं के कारण लोगों को सांस लेने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस मार्ग से गुजरने वाले राहगीरों को भी परेशानियों से दो-चार होना पड़ता है।पर्यावरण और स्वास्थ्य पर पड़ रहे इस बुरे असर के बावजूद समस्या का कोई स्थायी समाधान नहीं निकाला जा रहा है। स्थानीय लोगों गुलाब सिंह, दिनेश, राजेश और विजय पुंढीर आदि ने नगर पालिका प्रशासन से मांग की है कि शनि मंदिर के पास नियमित सफाई कराई जाए। जमा कचरे का समय से उठान हो और खुले में कूड़ा जलाने वालों पर सख्त रोक लगाई जाए ताकि लोगों को राहत मिल सके।वर्जन :शहर में नियमित साफ-सफाई कराई जा रही है। कर्मियों को मौके पर भेजकर माल गोदाम रोड पर जलाए जा रहे कूड़े निरीक्षण कराया जाएगा। - विवेक त्रिपाठी, ईओ नगर पालिका परिषद