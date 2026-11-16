Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kasganj News ›   Conflict erupts again in the municipality; 13 council members threaten a hunger strike.

Kasganj News: नगर पालिका में फिर छिड़ी रार, 13 सभासदों ने दी अनशन की चेतावनी

Mon, 16 Nov 2026 11:52 PM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Mon, 16 Nov 2026 11:52 PM IST
विज्ञापन
इसमें चेयरमैन और डीएम का वर्जन आएगा
विज्ञापन

--------------------
- बोर्ड बैठक के एजेंडे पर आमने-सामने आए अध्यक्ष और सभासद, जांच की मांग उठाई
- मांगों की अनदेखी कर बैठक बुलाने का लगाया आरोप, जिलाधिकारी से कार्रवाई की मांग
संवाद न्यूज एजेंसी
गंजडुंडवारा। नगर पालिका परिषद में अध्यक्ष और सभासदों के बीच विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। बोर्ड बैठक बुलाने की प्रक्रिया पर नाराजगी जताते हुए 13 सभासदों ने जिलाधिकारी से शिकायत कर जांच की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी कि मांगों की अनदेखी करने पर अनशन शुरू करेंगे।
सभासदों के अनुसार, उन्होंने 14 अक्तूबर को नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 86 (2) के तहत बोर्ड बैठक बुलाने के लिए विधिवत मांग की थी। आरोप है कि इस पर नियमानुसार कार्रवाई करने के बजाय अध्यक्ष ने 12 नवंबर को अलग से बैठक का एजेंडा जारी कर दिया, जो 13 नवंबर को सदस्यों को उपलब्ध कराया गया। इसे अधियाचन की अनदेखी बताते हुए उन्होंने प्रक्रिया पर सवाल उठाए।
विज्ञापन

सभासद कृष्ण कुमार सिंह ने कहा कि निर्धारित नियमों के तहत दिए गए अधियाचन पर कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं सभासद शहाना ने कहा कि इस संबंध में पहले भी अध्यक्ष और उच्चाधिकारियों को पत्र भेजे गए, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। अब जिलाधिकारी से निष्पक्ष जांच कराकर कार्रवाई की मांग की गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन

सभासदों ने अध्यक्ष पर मनमानी और विधिक प्रक्रिया का पालन नहीं करने के आरोप भी लगाए हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि मांग पूरी नहीं हुई तो लोकतांत्रिक तरीके से अनशन करेंगे। मांग करने वालों में अब्दुल रहमान, आले इमरान, रेखा गुप्ता, मुशीर अहमद, मो. मुदस्सिर, जफर हुसैन और लुबना शाहीन सहित 13 सभासद शामिल हैं।

-----------
चेयरमैन हाजी मुनव्वर हुसैन अस्वस्थ है। वह अलीगढ़ के एक अस्पताल में भर्ती हैं। सभासद नगर पालिका की ठेकेदारी करते थे। अब ठेकेदारों को सीधे काम दिए जा रहे हैं। ठेका न मिलने के कारण सभासद निराधार आरोप लगा रहे हैं। -अजहर हुसैन, चेयरमैन के प्रतिनिधि एवं बेटे
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed