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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kasganj News ›   Power supply to be cut off for two hours a day for seven days this month; shutdown schedule released.

Kasganj News: माह में सात दिन दो-दो घंटे गुल रहेगी बिजली, जारी हुआ शटडाउन शेड्यूल

Wed, 04 Nov 2026 11:31 PM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 11:31 PM IST
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पटियाली। कस्बा के बिजली उपभोक्ताओं को बेहतर विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 33/11 केवी विद्युत उपकेंद्र पटियाली पर नवंबर माह में प्रस्तावित मेंटेनेंस कार्य कराया जाएगा। इससे कस्बे में सात दिन तक प्रतिदिन दो-दो घंटे विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी।
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विद्युत उपखंड अधिकारी राकेश सिंह के निर्देश पर अवर अभियंता अजय कुमार तोमर ने शटडाउन की समय सारणी जारी कर दी है। शेड्यूल के अनुसार 4 नवंबर को दोपहर 2:10 से 4:10 बजे तक बिजली आपूर्ति बंद रहेगी।
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वहीं 7, 14 और 17 नवंबर को दोपहर 1:10 से 3:10 बजे तक तथा 20, 25 और 29 नवंबर को दोपहर 12:10 से 2:10 बजे तक शटडाउन रहेगा। इस दौरान कस्बा पटियाली से पोषित विद्युत फीडरों की लाइनों, वीसीबी और परिवर्तकों पर मरम्मत एवं रखरखाव का कार्य किया जाएगा।
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उपखंड अधिकारी राकेश सिंह ने कहा कि इससे भविष्य में विद्युत फॉल्ट की संभावनाएं कम होंगी और बेहतर आपूर्ति मिल सकेगी।
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