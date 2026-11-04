Kasganj News: माह में सात दिन दो-दो घंटे गुल रहेगी बिजली, जारी हुआ शटडाउन शेड्यूल

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विद्युत उपखंड अधिकारी राकेश सिंह के निर्देश पर अवर अभियंता अजय कुमार तोमर ने शटडाउन की समय सारणी जारी कर दी है। शेड्यूल के अनुसार 4 नवंबर को दोपहर 2:10 से 4:10 बजे तक बिजली आपूर्ति बंद रहेगी।वहीं 7, 14 और 17 नवंबर को दोपहर 1:10 से 3:10 बजे तक तथा 20, 25 और 29 नवंबर को दोपहर 12:10 से 2:10 बजे तक शटडाउन रहेगा। इस दौरान कस्बा पटियाली से पोषित विद्युत फीडरों की लाइनों, वीसीबी और परिवर्तकों पर मरम्मत एवं रखरखाव का कार्य किया जाएगा।उपखंड अधिकारी राकेश सिंह ने कहा कि इससे भविष्य में विद्युत फॉल्ट की संभावनाएं कम होंगी और बेहतर आपूर्ति मिल सकेगी।