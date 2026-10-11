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Kasganj News: सपा नेताओं को पुलिस ने किया नजरबंद

Sun, 11 Oct 2026 02:50 AM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कासगंज
संवाद न्यूज एजेंसी, कासगंज Updated Sun, 11 Oct 2026 02:50 AM IST
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Police placed SP leaders under house arrest.
फोटो:सोरोंजी में नजर बंद  सपा कार्यकर्ता। संवाद
कासगंज/सोरोंजी। दिल्ली के जंतर-मंतर पर 10 अक्टूबर को आयोजित प्रदर्शन में शामिल होने जा रहे समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को पुलिस ने उनके घरों पर ही नजरबंद कर दिया। इसके चलते वे रात में दिल्ली के लिए रवाना नहीं हो सके। कासगंज में समाजवादी पार्टी के अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के निवर्तमान जिलाध्यक्ष तरुण प्रसाद मैसी सहित सोरोंजी तीर्थनगरी के सपा कार्यकर्ताओं को पुलिस ने नजरबंद किया। सपा के जिला प्रवक्ता ओमशिव मिश्र और नगर अध्यक्ष अभयराज मिश्रा को भी उनके घरों पर हाउस अरेस्ट कर लिया गया। निवर्तमान जिलाध्यक्ष तरूण प्रसाद मैसी ने कहा कि सपा कार्यकर्ताओं दिल्ली में जंतर -मंतर पर हो रहे धरना प्रदर्शन में शामिल होने के लिए जा रहे थे, लेकिन नजरबंदी के कारण वे दिल्ली नहीं जा सके। सरकार अपना तानाशाही रवैया अपना रही है। इसी के चलते सपा कार्यकर्ताओं को उनके घर पर पुलिस ने नजर बंद किया है। लोकतंत्र में सभी को अपना पक्ष रखने का अधिकार है।
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