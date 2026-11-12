Kasganj News: आठ दिन से टूटी पाइपलाइन, अमांपुर रोड पर जलभराव से परेशानी

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स्कूल संचालक डॉ. मनोज शर्मा ने बताया कि आठ दिन पहले अमांपुर रोड पर पानी की पाइपलाइन टूट गई थी। इसके बाद से लगातार पानी सड़क पर बह रहा है। इससे सड़क पर पानी भर गया है। इससे दोपहिया वाहन चालकों और पैदल राहगीरों को इस रास्ते से निकलने में परेशानी हो रही है। उन्होंने बताया कि पाइपलाइन टूटने की शिकायत कई बार नगर पालिका में की जा चुकी है, लेकिन अब तक मरम्मत नहीं कराई गई। लोगों ने जल्द पाइपलाइन ठीक कराकर सड़क पर भरे पानी की निकासी कराने की मांग की है।वर्जन- अमांपुर रोड क्षेत्र में पाइप लाइन टूटने की शिकायत लोगों से प्राप्त हुई है। कर्मियों को मौके पर भेजकर टूटी पाइपलाइन को ठीक कराया जाएगा। - विवेक त्रिपाठी, ईओ नगर पालिका परिषद कासगंज