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Kasganj News: आठ दिन से टूटी पाइपलाइन, अमांपुर रोड पर जलभराव से परेशानी

Thu, 12 Nov 2026 11:33 PM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 11:33 PM IST
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Pipeline broken for eight days; waterlogging on Amanpur Road causes inconvenience
अमांपुर रोड पर पाइपलाइन टूटने से सड़क पर भरे पानी से होकर गुजरते वाहन। स्त्रोत : ​शिकायतकर्ता
कासगंज। अमांपुर रोड पर पाइपलाइन टूटने से आठ दिनों से सड़क पर पानी बह रहा है। इससे सड़क पर जलभराव हो गया है। ऐसे में लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्रवासियों का आरोप है कि कई बार शिकायत करने के बाद भी नगर पालिका की ओर से पाइपलाइन की मरम्मत नहीं कराई गई है।
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स्कूल संचालक डॉ. मनोज शर्मा ने बताया कि आठ दिन पहले अमांपुर रोड पर पानी की पाइपलाइन टूट गई थी। इसके बाद से लगातार पानी सड़क पर बह रहा है। इससे सड़क पर पानी भर गया है। इससे दोपहिया वाहन चालकों और पैदल राहगीरों को इस रास्ते से निकलने में परेशानी हो रही है। उन्होंने बताया कि पाइपलाइन टूटने की शिकायत कई बार नगर पालिका में की जा चुकी है, लेकिन अब तक मरम्मत नहीं कराई गई। लोगों ने जल्द पाइपलाइन ठीक कराकर सड़क पर भरे पानी की निकासी कराने की मांग की है।
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वर्जन
- अमांपुर रोड क्षेत्र में पाइप लाइन टूटने की शिकायत लोगों से प्राप्त हुई है। कर्मियों को मौके पर भेजकर टूटी पाइपलाइन को ठीक कराया जाएगा। - विवेक त्रिपाठी, ईओ नगर पालिका परिषद कासगंज
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