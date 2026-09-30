Kasganj News: मरीज खड़े कतार में, जलभराव सबसे आगे

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स्थिति की जानकारी मिलने पर मुख्य विकास अधिकारी ने खंड विकास अधिकारी कुलदीप कुशवाह को मौके पर पहुंचकर व्यवस्थाएं दुरुस्त कराने के निर्देश दिए। बुधवार को बीडीओ ने पीएचसी का निरीक्षण कर पानी की निकासी के लिए बोरिंग कराने का सुझाव दिया।मरीजों ने बताया कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में बारिश के बादा पानी जमा है। इस कारण चिकित्सकीय सेवाओं का संचालन प्रभावित हो गया है। आवश्यक सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। बिना दवा लिए ही वापस लौटना पड़ रहा है।सीडीओ के निर्देश पर खंड विकास अधिकारी कुलदीप कुशवाह ने बुधवार को पीएचसी पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने जलभराव की समस्या दूर करने के लिए परिसर में बोरिंग कराकर पानी को भूगर्भ में पहुंचाने की व्यवस्था करने के निर्देश दिए।बुधवार को अंजली, अनेकश्री मगथरा समेत कई मरीज उपचार और दवा के लिए पीएचसी पहुंचे लेकिन उन्हें बिना दवा लिए ही घर लौटना पड़ा।