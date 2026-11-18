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इस पर ग्रामीणों का आक्रोश फूट पड़ा। उन्होंने मौके पर पहुंचकर विरोध जताया और निर्माण कार्य रुकवा दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि पटरी निर्माण के नाम पर उनके खेतों से मनमाने ढंग से मिट्टी उठाई जा रही है। इससे उन्हें बड़ा आर्थिक नुकसान होगा।खेतों में पहले ही मटर और सरसों की फसल की बुवाई हो चुकी है। ऐसे में खोदाई से खड़ी फसल को नुकसान पहुंचने की आशंका है। साथ ही खेतों की जमीन भी कम हो रही है।ग्रामीणों ने मांग की कि पहले राजस्व विभाग की मौजूदगी में खेतों की विधिवत निशानदेही कराई जाए और किसानों की भूमि की स्थिति स्पष्ट की जाए। इसके बाद ही पटरी निर्माण का कार्य कराया जाए।- खेतों में फसल की बुवाई हो चुकी है। इसके बावजूद बिना किसी निशानदेही के जेसीबी से मिट्टी निकाली जा रही है। इससे फसल बर्बाद होने के साथ खेत की उपजाऊ जमीन भी प्रभावित हो रही है। - प्रमोद कुमार, ग्रामीण- सड़क की पटरी बनाना जरूरी है लेकिन इसके लिए किसानों की जमीन को नुकसान पहुंचाना उचित नहीं है। पहले राजस्व विभाग से पैमाइश कराकर सीमा निर्धारित की जाए। निजी भूमि पर अनावश्यक खोदाई न हो। - संजय पुंढीर, ग्रामीणवर्जनमोहनपुरा से नगला नेमसिंह तक 5.50 मीटर चौड़ी रोड और 2-2 मीटर की पटरी बननी है। इसका काम चल रहा है। मौके पर जाकर ग्रामीणों से बातचीत हुई है। किसानों जिनके खेतों में फसल बोई गई है उस हिस्से को फिलहाल छोड़कर आगे कार्य कराया जाएगा। - विवेक पाल, सहायक अभियंता, लोक निर्माण विभाग