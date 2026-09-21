Kasganj News: मिशन चौराहे मार्ग पर अतिक्रमण करने वालों को नोटिस
आगरा ब्यूरो
Updated Mon, 21 Sep 2026 10:52 PM IST
Updated Mon, 21 Sep 2026 10:52 PM IST
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कासगंज। मिशन चौराहे से लोक निर्माण विभाग कार्यालय की ओर सड़क की जमीन पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ पीडब्ल्यूडी ने कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। विभाग ने सड़क किनारे अतिक्रमण करने वाले 25 लोगों को नोटिस जारी किए हैं।
इनमें अस्पताल संचालक, अवैध पार्किंग में एंबुलेंस खड़ी करने व सड़क किनारे खोखा रखकर कारोबार करने वाले लोग शामिल हैं। मिशन चौराहे से पीडब्ल्यूडी कार्यालय की ओर कई स्थानों पर सड़क की पटरी और आसपास की जगह पर अस्थायी निर्माण व खोखे हैं। कुछ स्थानों पर अस्पतालों के संचालन के कारण भी सड़क पर एंबुलेंस खड़ी कर देते है। इससे आवागमन प्रभावित होता है।
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मिशन चौराहा मार्ग पर अतिक्रमण होने से लोगों को आने-जाने में परेशानी होती है। नोटिस जारी की चेतावनी दी गई है। - ज्ञान प्रकाश, अधिशासी अभियंता
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इनमें अस्पताल संचालक, अवैध पार्किंग में एंबुलेंस खड़ी करने व सड़क किनारे खोखा रखकर कारोबार करने वाले लोग शामिल हैं। मिशन चौराहे से पीडब्ल्यूडी कार्यालय की ओर कई स्थानों पर सड़क की पटरी और आसपास की जगह पर अस्थायी निर्माण व खोखे हैं। कुछ स्थानों पर अस्पतालों के संचालन के कारण भी सड़क पर एंबुलेंस खड़ी कर देते है। इससे आवागमन प्रभावित होता है।
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मिशन चौराहा मार्ग पर अतिक्रमण होने से लोगों को आने-जाने में परेशानी होती है। नोटिस जारी की चेतावनी दी गई है। - ज्ञान प्रकाश, अधिशासी अभियंता