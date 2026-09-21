Kasganj News: मिशन चौराहे मार्ग पर अतिक्रमण करने वालों को नोटिस

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इनमें अस्पताल संचालक, अवैध पार्किंग में एंबुलेंस खड़ी करने व सड़क किनारे खोखा रखकर कारोबार करने वाले लोग शामिल हैं। मिशन चौराहे से पीडब्ल्यूडी कार्यालय की ओर कई स्थानों पर सड़क की पटरी और आसपास की जगह पर अस्थायी निर्माण व खोखे हैं। कुछ स्थानों पर अस्पतालों के संचालन के कारण भी सड़क पर एंबुलेंस खड़ी कर देते है। इससे आवागमन प्रभावित होता है।मिशन चौराहा मार्ग पर अतिक्रमण होने से लोगों को आने-जाने में परेशानी होती है। नोटिस जारी की चेतावनी दी गई है। - ज्ञान प्रकाश, अधिशासी अभियंता