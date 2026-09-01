Kasganj News: निर्माणाधीन बाईपास के कारण एक्सीडेंट जोन बन रहा मोहनपुरा रोड

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घटना 1 - 11 अक्तूबर 2024 को गांव कांतौर निवासी रिंकी पुत्री अतर सिंह की रोडवेज बस से टक्कर लगने से मौत हुई थी। मृतका कासगंज से मेला देखकर ऑटो से वापस घर लौट रही थी। राधा स्वामी सत्संग व्यास के सामने रोडवेज बस ने ऑटो में टक्कर मार दी थी।घटना 2- 11 नवंबर 2024 को निर्माणाधीन बाईपास पर राधा स्वामी सत्संग व्यास के पास मिट्टी की धाय गिरने से बड़ी संख्या में महिलाएं दब गई थी। इनमें से गांव रामपुर निवासी प्रेमा देवी पत्नी गंगा प्रसाद, सरस्वती पत्नी रघुवीर, राम बेटी पत्नी दानपाल, पिंकी पुत्री मानपाल सिंह की मिट्टी में दबने के बाद मौत हो गई थी।घटना 3- 18 मार्च 2025 को सुबह स्कूल जाते समय रोडवेज की चपेट में आने से गांव अफजलपुर निवासी 15 वर्षीय गुंजन पुत्री राजकुमार और उसके 14 वर्षीय भाई सुमित की मौत हो गई थी।घटना 4- 9 फरवरी 2026 को गांव कांतौर निवासी गुड्डो देवी पत्नी जय सिंह की खेत से वापस लौटते समय राधा स्वामी सत्संग व्यास के समीप ही ट्रैक्टर की चपेट में आने से मौत हो गई थी।घटना 5- 20 जून 2026 को गांव नगला डुकरिया निवासी निखिल पुत्र हरदयाल की कांतौर पर ट्रैक्टर की टक्कर लगने से मौत हो गई। वह अपने पिता को खाना देने खेत पर जा रहा था।घटना 6 - 31 अगस्त 2026 को कांतौर गांव के पास श्रद्धालुओं से भरी पिकअप और ट्रॉले की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में 5 की मौत हो गई, जबकि 23 घायल हो गए।हादसे के बाद बनाए अस्थायी स्पीड ब्रेकरमोहनपुरा। कांतौर गांव में शिवा इंटर कॉलेज के सामने सोमवार तड़के हुई भीषण दुर्घटना के बाद सबक लेते हुए जगह-जगह स्पीड ब्रेकर बनाए गए हैं। गांव पथरेकी गांव और फ्लाईओवर के पास अस्थायी स्पीड ब्रेकर बनाए गए, जिससे वाहन निर्धारित गति सीमा में ही दौड़ सकें। संवादबाईपास से हटाई गई बेरीकेडिंगमोहनपुरा। राधा स्वामी सत्संग व्यास के सामने कांवड़ यात्रा के दौरान लगाई गई बैरिकेडिंग को सोमवार सुबह हुए भीषण हादसे के बाद हटा दिया गया है। अब दोनों लेन से ट्रैफिक को गुजारा जा रहा है। सोमवार को एक लेन से ट्रैफिक गुजरने के चलते पिकअप और ट्रॉले में टक्कर हो गई थी। इसमें 5 लोगों की मौत हो गई थी। बता दें कि कांवड़ यात्रा के दौरान आश्रम के पास बैरिकेडिंग लगाई गई थी। अब सिकंदराराऊ की तरफ जाने वाले वाहन बाई लेन में और कासगंज की ओर जाने वाले वाहन दायीं लेन से गुजरेंगे। संवाद