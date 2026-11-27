विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

कार्यक्रम की शुरुआत कारी हिदायतुल्लाह राजस्थानी ने कुरआन की तिलावत से की। इसके बाद मौलाना फैसल मेरठी ने नात पेश की। मुख्य अतिथि मौलाना सैय्यद हबीबुल्लाह मदनी ने कहा कि कुरआन हमारी जिंदगी को सही रास्ता दिखाता है। हमें कुरआन पढ़ने के साथ ही उसकी बातों को समझना और उन पर अमल करना चाहिए।मौलाना इनाम अहमद ने समाज में फैली बुराइयों को दूर करने और आपसी प्रेम व भाईचारा बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने विवाह में मेहर की अहमियत के बारे में भी जानकारी दी। वहीं मौलाना आदम मुस्तफा ने नमाज, रोजा, माता-पिता की सेवा, सच्चाई और अच्छे व्यवहार को अपनाने की अपील की।कार्यक्रम के आयोजन में जामा मस्जिद के खतीब मुफ्ती मुहम्मद हारून, मौलाना ताहिर सहित अन्य लोगों का विशेष सहयोग रहा। अंत में देश में अमन-चैन, तरक्की और आपसी भाईचारे के लिए दुआ की गई। आयोजकों ने कार्यक्रम में शामिल हुए सभी लोगों का आभार जताया।