Kasganj News: बारिश ने रोकी रोडवेज की रफ्तार, बस अड्डे पर सन्नाटा

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जिले में शुक्रवार रात से शुरू हुई बारिश का असर जनजीवन के साथ-साथ रोडवेज की सेवाओं पर भी दिखाई दिया। लोगों ने जरूरी न होने पर यात्रा टाल दी। शनिवार को बस अड्डे पर सामान्य दिनों की अपेक्षा यात्रियों की चहल-पहल काफी कम रही। बसें यात्रियों के इंतजार में खड़ी नजर आईं, जबकि कुछ बसें कम यात्री भार के साथ ही अपने गंतव्य के लिए रवाना हुईं। दिल्ली, आगरा, अलीगढ़, बरेली समेत अन्य प्रमुख मार्गों पर संचालित बसों में भी यात्री भार कम दिखाई दिया। टिकट बिक्री में कमी आने से रोडवेज की आय पर इसका सीधा असर पड़ा। दिल्ली जाने वाली एक बस में केवल एक यात्री राघवेंद्र बैठा मिला।मौसम सामान्य होने पर यात्रियों की संख्या में फिर बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। फिलहाल लगातार बारिश के कारण परिवहन निगम को आय में कमी की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। रविवार को लोड फैक्टर की स्थिति स्पष्ट होगी और यात्रियों की संख्या व आय में हुई कमी का वास्तविक आंकड़ा सामने आएगा। - अनुराधा धाकरे, वरिष्ठ केंद्र प्रभारी