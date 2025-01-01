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सहमति बनने के बाद शनिवार को पंचायत प्रशासक रानी राजेंद्र राठौर की देखरेख में मजदूर लगाकर बाईपास पुल के सहारे नाली की खुदाई शुरू करा दी गई। यह नाली गांव के पानी को पुल के नीचे स्थित तालाब तक पहुंचाएगी। कार्य शुरू होने पर रामजीलाल, शीशपाल सिंह और प्रेमपाल सिंह सहित ग्रामीणों ने आभार व्यक्त किया है।लोगों की बातटीकमपुरा गांव में लंबे समय से जलनिकासी की समस्या बनी हुई थी। जगह की उपलब्धता के लिए लगातार बातचीत के बाद उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार नाली निर्माण शुरू कराया गया है, जिससे जलभराव दूर हो सके। - राजेंद्र राठौर, पंचायत प्रशासक प्रतिनिधिमोहनपुरा बाईपास बनने के बाद गांव से जलनिकासी बाधित हो गई थी। गंदा पानी जमा होने से आने-जाने में दिक्कत और मच्छर पनपने लगे थे। अब नाली निर्माण का रास्ता साफ होने से राहत की उम्मीद जगी है। - मानपाल सिंह, ग्रामीणहमारी प्राथमिकता टीकमपुरा गांव में बाधित हुई जलनिकासी की समस्या का जल्द से जल्द समाधान करने की है। इसके लिए अंडरपास से होकर पुल के सहारे नाली खुदाई का कार्य शुरू कर दिया गया है। जल्द ही पक्की नाली का निर्माण भी पूरा कर लिया जाएगा। - बलवंत उपाध्याय, सदर तहसीलदार, कासगंज