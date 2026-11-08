Kasganj News: जन्मदिन की पार्टी के दौरान डीजे बंद करने पर मारपीट

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लवकुश नगर निवासी अशोक कुमार की ओर से दर्ज कराई गई प्राथमिकी के अनुसार, उसका भाई अरविंद कुमार डीजे बजाने का काम करता है। 5 नवंबर की रात वह नदरई गेट स्थित एक होटल में बच्चे की जन्मदिन पार्टी में डीजे बजा रहा था। इस दौरान रात करीब 11:30 बजे वह डीजे बंद करके नीचे ग्राउंड फ्लोर पर जनरेटर के पास पहुंचा। आरोप है कि वहां पहले से मौजूद भूतेश्वर निवासी कालू और उसके 3 अज्ञात साथी डीजे दोबारा चलाने का दबाव बनाने लगे। समय अधिक होने के कारण अरविंद ने डीजे चलाने से मना कर दिया। इसी बात पर आरोपियों ने गाली-गलौज शुरू कर दी। विरोध करने पर चारों ने उसके साथ मारपीट की और वहां पड़ी ईंटों से उस पर प्रहार कर दिया। उसकी चीख पुकार की आवाज सुनकर लोगों को आता देख आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से भाग गए। आनन-फानन में घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां डॉक्टर ने उसकी हालत को नाजुक देखते हुए उसे अलीगढ़ रेफर कर दिया। जहां उसका उपचार जारी है। मामले में पीड़ित पक्ष की ओर से पुलिस को तहरीर दी गई।तहरीर के आधार पर चार आरोपियों के खिलाफ मारपीट और जान से मारने की धमकी देने की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की है। मामले की जांच की जा रही है।- आंचल चौहान, सीओ कासगंज