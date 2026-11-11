Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kasganj News ›   E-rickshaw driver beaten up for asking fare

Kasganj News: किराया मांगने पर ई-रिक्शा चालक को पीटा

Wed, 11 Nov 2026 11:22 PM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Wed, 11 Nov 2026 11:22 PM IST
विज्ञापन
E-rickshaw driver beaten up for asking fare
फोटो 10 - पटियाली में सीएचसी में भर्ती ई-रिक्शा चालक भूरा। स्रोत : संवाद
पटियाली। पटियाली-सिढ़पुरा मार्ग पर बुधवार को एक ई-रिक्शा चालक द्वारा किराये के रुपये मांगने पर दबंगों ने उसके साथ बेरहमी से मारपीट की। आरोप है कि एक युवक ने अपने साथियों को बुलाकर चालक पर हमला कर दिया जिससे वह गंभीर घायल हो गया।
विज्ञापन

कस्बे के मोहल्ला सर्राफा निवासी भूरा राईन पुत्र गफूर राईन ने कोतवाली में तहरीर देकर बताया कि वह बुधवार को ई-रिक्शा में सवारियां लेकर पटियाली से सिढ़पुरा जा रहा था। ग्राम करनपुर के निकट समोटी गांव निवासी कुलदीप पुत्र सुभाष ने ई-रिक्शा रुकवाया और बिना किराया दिए जाने लगा।
विज्ञापन

भूरा ने जब किराये के रुपये मांगे तो कुलदीप गालीगलौज करने पर उतर आया। विरोध करने पर उसने करनपुर से अपने दो-तीन साथियों को बुला लिया और चालक पर हमला कर दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पटियाली पहुंचाया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने हायर सेंटर रेफर कर दिया।कोतवाली प्रभारी निरीक्षक सतेंद्र पाल सिंह ने बताया कि पीड़ित की तहरीर मिल गई है और मामले की गहनता से जांच की जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed